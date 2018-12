Das sind die Möglichkeiten Bezahlen mit dem Smartphone: Apple Pay in Deutschland vorgestellt

Hier kann man einkaufen

Wer seine unterstützte Karte einmal in der Apple Wallet hinterlegt hat, der kann auf Shopping-Tour gehen - sowohl in realen Läden, als auch online. Bereits jetzt werden zahlreiche Angebote unterstützt und es sollen noch viele weitere folgen. Wer beispielsweise den Wocheneinkauf erledigen möchte, der kann unter anderem bei Aldi Nord und Aldi Süd, Lidl, Norma, Netto und Real bargeldlos per iPhone bezahlen. Und auf dem Nachhauseweg kann man sich noch eine Kleinigkeit bei Starbucks, Burger King oder McDonald's besorgen. Ebenfalls unterstützt werden unter anderem C&A, H&M, Galeria Kaufhof, Media Markt, Saturn, Rossmann, viele weitere Anlaufstellen und natürlich Apple selbst.

In der Münchner Allianz Arena zeigte Jennifer Bailey, Vice President of Internet Software and Services and Apple Pay, wie simpel es ist, dort beispielsweise per Apple Pay eine Eintrittskarte zu kaufen, sich am Erfrischungsstand eine Bockwurst zu holen oder Merchandise zu erwerben. Einfach die Zahlung per Gesichtserkennung (Face ID) oder Fingerabdruck (Touch ID) bestätigen und die Sache ist in wenigen Sekunden gegessen. Das können Fans auch direkt beim nächsten Heimspiel ausprobieren. Zahlungen sollten generell an jedem NFC-fähigen Terminal möglich sein. Apple schätzt, dass rund 60 Prozent der derzeit in Deutschland verbreiteten Terminals bereits mit Apple Pay funktionieren sollten.

Auch auf den Websites zahlreicher Online-Händler und in vielen Apps wird Apple Pay unterstützt. Am Beispiel der Flixbus-App zeigt sich, dass ein entsprechendes Ticket innerhalb einer Minute herausgesucht, gebucht, bezahlt und direkt in der eigenen Apple Wallet verstaut ist. Ebenfalls unterstützt werden beispielsweise auch die Angebote von Foodora, mytaxi, Zalando, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) oder gar der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.

Wie sicher ist Apple Pay?

"Wir freuen uns Apple Pay heute nach Deutschland zu bringen, um eine einfachere, schnellere, sicherere und vertraulichere Bezahlmöglichkeit mit iPhone und Apple Watch zu bieten", erzählt Bailey. Neben diesem Komfort beteuert Apple vor allem immer wieder die Sicherheit von Apple Pay. Wenn ein User etwas einkauft, wird eine gerätespezifische Nummer übermittelt - zusammen mit einem einzigartigen Transaktionscode.

Die eigene Kartennummer wird dabei nie auf dem Gerät oder den Servern von Apple gespeichert. Auch die Händler erhalten nur die nötigsten Informationen. Beispiel Flixbus: Da das Ticket für eine gebuchte Reise direkt in die Apple Wallet wandert, muss unter anderem auch nicht die Adresse eines Nutzers übermittelt werden. Bei einer Online-Bestellung bei Zalando und Co. ist das natürlich etwas anderes. Auch entsprechende Transaktionsdaten werden von Apple nicht gespeichert.

Diese Geräte sind dabei

Von Apple Pay werden quasi alle neueren Geräte des Hauses unterstützt. Benötigt werden ein iPhone 6 oder neuer, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. Generation und neuer), iPad Air 2 oder iPad mini 3 und neuer. Zudem ist es möglich Apple Pay im Safari-Browser auf jedem Mac zu verwenden, der 2012 oder später mit macOS Sierra eingeführt wurde. Dann muss die Zahlung allerdings mit einem iPhone oder einer Apple Watch bestätigt werden. Dieser Zwischenschritt ist allerdings ebenfalls schnell getan. Auf dem neuen MacBook Pro und MacBook Air lässt sich eine Zahlung auch direkt per Touch ID bestätigen.