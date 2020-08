Das sind die aktuellen Trends So geht der Ausbau der E-Mobilität voran

Wachsender Absatz von E-Autos

Laut einer Studie des Energiekonzerns Eon sind in Deutschland inzwischen mehr als 136.000 reine Elektroautos zugelassen. Allein 53.000 davon kamen vergangenes Jahr hinzu - ein Plus von 64 Prozent. Je nach Bundesland unterscheidet sich die Anzahl zugelassener E-Autos allerdings deutlich: Während in den größten Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen jeweils über 25.000 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, sind es in Schleswig-Holstein, Berlin, Sachsen, Hamburg, Thüringen, Brandenburg, Sachens-Anhalt, dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen jeweils unter 5.000 zugelassene Fahrzeuge, die ausschließlich mit Strom fahren.