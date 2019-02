Am Freitag, den 15. März heißt es endlich wieder "Let's Dance". Dann lässt RTL seine 14 Promis mit ebenso vielen Profitänzern zahlreiche gemeinsame Choreografien einüben. Jetzt gab der Sender endlich auch bekannt, welche echten Tänzer an der Seite der Stars teilnehmen werden. Dabei überrascht vor allem ein Name: Isabel Edvardsson (38) feiert nach ihrer Babypause ihr Comeback. Ebenso neu dabei ist Christina Luft (28).