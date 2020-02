Das sind alle Details Big Brother 2020: So wohnen die Kandidaten

Ab dem 10. Februar heißt es wieder: "Big Brother is watching you!" Dann startet der "normale" WG-Alltag unter Beobachtung und zum 20-jährigen Jubiläum von "Big Brother" ziehen erstmals seit 2015 wieder unbekannte Kandidaten in den TV-Container. Nun hat Sat.1 weitere Details zur Realityshow verraten. Unter anderem gewährt der Sender einen Einblick in die Wohnsituation der Bewohner.