Die stolze Mama teilt auch zwei seltene, aktuelle Bilder der beiden und ist sichtlich stolz: "Ich liebe euch unendlich und bin dankbar für die Ähnlichkeit, die ihr in vielen Dingen mit eurem Papa habt. Er wäre so stolz auf euch", schreibt die Witwe des "Goodbye Deutschland"-Auswanderers. "Obwohl ihr noch so kleine Menschen seid, überschüttet ihr mich mit so viel Liebe."