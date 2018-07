"Das Schlimmste bis jetzt!" "Kalkofes Mattscheibe": Ein Jahresrückblick ist nicht genug

Wieder einmal nimmt Oliver Kalkofe (52, "Der Wixxer") absolut kein Blatt vor den Mund: Am 27. Juli strahlt Tele 5 um 22:10 Uhr "Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste bis jetzt" aus. Der Schauspieler und Satiriker hat 2018 bereits so viel Material gesammelt, dass ein einfacher Jahresrückblick im Dezember offenbar nicht ausreicht. Darum gibt es am Freitag auch bereits einen Halbjahresrückblick zu sehen.