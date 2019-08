Das sagte ihr Vater dazu Denise Richards: Skurriles Familienessen mit einer Prostituierten

Denise Richards (48, "Wild Things") ist überzeugt, dass man an Thanksgiving niemandem die Gastfreundschaft verwehren darf. In einem Podcast erzählte sie laut dem Magazin "People", wie es dazu kam, dass sie einst eine Prostituierte ihres Ex-Mannes Charlie Sheen (53, "Two And A Half Men") zum Essen einlud und wie ihr Vater darauf reagierte.