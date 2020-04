Das sagt seine Witwe dazu Posthum in die Hall of Fame: Große Ehre für Kobe Bryant

"Unglaubliche Leistung und Ehre"

Bryants Witwe Vanessa (37) postete ein Tribut-Video an ihren verstorbenen Ehemann bei Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe und vermisse dich so sehr, Papi." Zu sehen ist in dem Clip auch ein Ausschnitt aus einem Interview mit Vanessa und ihrer ältesten Tochter Natalia (17). Die Aufnahme in die Hall of Fame sei "eine unglaubliche Leistung und Ehre - und wir sind sehr stolz auf ihn." Sie wünschten natürlich, dass er bei ihnen wäre, um "den Höhepunkt seiner NBA-Karriere" gemeinsam zu feiern.