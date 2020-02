Die erste Staffel der erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance" startete am 3. April 2006 bei RTL; im Finale am 21. Mai 2006 setzte sich Wayne Carpendale (42) als erster "Dancing Star" durch. Die zweite Staffel wurde ab dem 14. Mai 2007 ausgestrahlt, das Finale am 30. Juni 2007. In den vergangenen Jahren hatte sich der Starttermin dann auf Anfang/Mitte März eingependelt. Und so fand auch die Kennenlern-Show 2019 am 15. März statt und das Finale am 14. Juni. Doch warum startet die 13. Staffel bereits am 21. Februar (Freitag) und damit früher als gewohnt?