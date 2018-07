Das sagt die Statistik Laufen Facebook etwa doch die Nutzer davon?

Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen ist der Aktienkurs von Facebook zeitweise um bis zu 24 Prozent abgestürzt, wie die "Financial Times" berichtet. Während die Social-Media-Plattform zwar ihren Umsatz um 42 Prozent auf umgerechnet rund 11,3 Milliarden Euro steigern konnte, blieb sie trotzdem hinter den Erwartungen zurück. In Europa hat Facebook zudem erstmals einen Rückgang an Nutzern zu verzeichnen.