Das sagt die Expertin Warum wir jetzt Perioden-Panties testen sollten

Was kann jede einzelne Frau dazu beitragen, dass die Periode kein Tabuthema mehr ist?

Rittereiser: Periode ist meiner Meinung nach kein reines Frauenthema, wir müssen es zu einem Thema machen, das uns alle angeht! Ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um an diesem Tabu zu rütteln. Daher ein kleiner, aber effektiver Vorschlag: Nenn das Kind beim Namen, privat und wenn du kannst auch öffentlich. Sprich offen mit deinem Partner und Freunden darüber! Warum sollten sie nicht wissen, dass du zum Beispiel das Grillfest absagst, da du deinen ersten Periodentag hast und nichts außer Wärmflaschen auf der Couch geht? Oder du dich bei deinem Arbeitgeber krankmelden musst, weil deine Bauchkrämpfe einfach zu schlimm sind? Wichtig ist uns hierbei, dass sich diese Aussage auf den mitteleuropäischen Raum bezieht. Nicht jeder Mensch hat auch im Jahr 2019 die Möglichkeit gegen das Tabu anzureden.

Wie stehen Sie zu Synonymen wie "Erdbeerwoche", "Tante Rosa" etc.?

Rittereiser: Ich bin da nicht dogmatisch, wenn ein Mensch seine Periode "Erdbeerwoche" nennen will, dann störe ich mich daran nicht. Jede/r darf seine eigenen Körperteile und -funktionen so nennen wie er/sie möchte. Allerdings kommen einige dieser "Verniedlichungen" schon aus dem Kontext der Scham oder weil es manchen Menschen peinlich ist, über ihre Periode oder Menstruation als solche zu sprechen. Daran würde ich gerne etwas ändern. Ich wünsche mir, dass es niemandem unangenehm sein muss, über die Menstruation zu sprechen. Deswegen tue ich es umso öfter - genauer gesagt dauernd. Denn unser Ziel ist es ganz klar, das Thema Menstruation zu "normalisieren" und enttabuisieren.

Warum sind die Menstruation und Damenhygiene Ihrer Meinung nach überhaupt gesellschaftliche Tabuthemen?

Rittereiser: Ich denke, das hat kulturhistorische Gründe und im Prinzip ist der Umgang mit den Themen Menstruation und Damenhygiene eine Art Spiegelbild zur gesellschaftlichen Stellung der Frau. Blickt man in der Zeit zurück, gibt es unfassbar viele Beispiele wie Frauen durch/während ihrer Menstruation explizit benachteiligt wurden, oft unter dem Deckmantel der Medizin und vermeintlicher Hygiene. Frauen durften während ihrer Menstruation bestimmte Arbeiten nicht verrichten, bestimmtes Essen nicht zubereiten, durften sich nicht waschen/mussten sich dauernd waschen. Absurde Vorschriften wurden ihnen auferlegt. Und ich rede hier nicht von mehreren Jahrhunderten: In den 60er Jahren wurden Fotolaborantinnen entlassen, da sie angeblich während ihrer Menstruation so sehr schwitzten, dass sie die Fotos ruinierten. Der Begriff "Menstrualschweiß" wurde erfunden und dieser war dann schuld daran, dass die Fotos Mängel hatten. Das war in Deutschland. Absurd!

Es gibt ein großartiges Buch: "Die unpässliche Frau" von Sabine Hering und Gudrun Maierhof und beim Lesen dieses Buches kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus und die Puzzleteile rund um das Tabu und wie wir als Gesellschaft mit Menstruation umgehen, haben sich zusammengefügt. Sie führen unzählige Beispiele wie das der Fotolaborantinnen auf und ordnen diese sozialhistorisch ein. Und auch die Art wie jahrzehntelang, bis heute anhaltend, über Einmalhygieneprodukte in der Werbung gesprochen wird, füttert eher das Tabu, als dass es daran rüttelt. Denn oft suggeriert diese Art von Werbung für den Betrachter, dass es sich bei der Periode um etwas Unreines handelt. So unrein, dass sie blau dargestellt werden muss, dass es von Hinweisen wimmelt, die sagen "Mit unseren Produkten bist du endlich rein und keiner bemerkt, dass du menstruierst".

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass in dieser Hinsicht im Moment ein Umdenken stattfindet?

Rittereiser: Aktuell findet ja sowas wie die vierte Welle des Feminismus statt, die ganz stark aus dem angloamerikanischen Kulturraum und über Social Media angetrieben wird. Die Deutungshoheit über den eigenen Körper (wieder) zu erlangen, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das heißt nichts anderes, als dass sich Frauen nicht mehr vorschreiben lassen wollen, was schön oder normal ist. Body Positivity, Selbstliebe und #mybodymychoice sind wichtige Schlagworte, die in diesem Kontext oft fallen. Menstruation ist damit natürlich ganz eng verbandelt und aktuell scheint diese Welle auch hier in Deutschland auf den Mainstream überzuschwappen und nimmt richtig Fahrt auf. Das birgt unfassbar viele Chancen für uns als Gesellschaft. Und dann ist das Thema Menstruation ganz schnell das perfekte Schlüsselloch zu einer Gesellschaftsanalyse und zeigt uns auf, wo wir als westliche Hemisphäre noch einige To Do's haben.

Was wäre Ihre Wunschvorstellung, wie in Zukunft mit dem Thema Periode umgegangen wird?

Rittereiser: Offen und ohne Scham!