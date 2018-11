So erfreulich diese Nachricht auch ist, aufmerksamen Fans der Sendung, in der sich Profitänzer-Promi-Pärchen den erfahrenen Augen der Jury stellen, wird nicht entgangen sein, dass ein Name in dieser Ankündigung fehlt: der von Neu-Moderatorin (seit Staffel 11) Victoria Swarovski (25). Ist sie nur auf der Live-Tour nicht dabei oder vielleicht sogar ganz raus? "Ob sie bei der 'Let's Dance'-Tour dabei sein wird, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren", lässt der Sender RTL auf Nachfrage von spot on news die Personalie noch offen. Doch das ist nur die eine Seite.