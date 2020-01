Das sagt der Schauspieler dazu Lars Eidinger: Shitstorm für fragwürdige Werbeaktion

Die Luxusvariante dieses Alltagsgegenstandes führt Eidinger auf Instagram besonders "edgy" vor. Einmal sitzt er damit auf einem alten Kaugummiautomaten in der verwilderten Großstadt, einmal in einem Einkaufswagen auf der Straße, einmal auf dem Boden einer Fußgängerpassage. Dazu trägt er in betont schluffiger Haltung ein eher nachlässiges Outfit, was viele Nutzer zu dem Schluss kommen lässt, dass der privilegierte Eidinger Kapital aus einer Ästhetik schlägt, die für die Betroffenen wenig mit Stil zu tun hat - und für Eidinger wohl wenig mit seinem Alltag.