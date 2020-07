Das sagt der Sänger zum Shutdown Ballermann-Star Mickie Krause: "Hier gibt es keine Partyexzesse"

Was halten Sie von den Videoaufnahmen der Party-Urlauber ohne Sicherheitsabstände und Masken?

Krause: Mir wurde mitgeteilt, dass es nicht so schlimm war, wie es dargestellt wurde. Ich habe aber auch ein Video gesehen, in dem man sieht, dass ein Redakteur mit Kameramann eine Gruppe junger Männer auffordert und animiert, Stimmung zu machen. Man sieht aber auch, dass wenige Sekunden später ein Kellner zum Tisch geht, und um Ruhe bittet. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob in einer Straße, also an der frischen Luft, ein Mundschutz zu tragen ist, wenn man an den Tischen sitzt. In Deutschland ist ja im Restaurant am Strand auch kein Mundschutz notwendig.

Haben Sie einen Plan B für den erneuten Ausfall?

Krause: Für mich ist das ja kein erneuter Ausfall, weil ich beruflich nichts mit Bier- und Schinkenstraße zu tun habe. Außerdem möchte ich kurz deutlich machen, dass meine Haupteinnahmequelle Deutschland ist mit 180 Auftritten jährlich, Mallorca dagegen sind nur 25 bis 30 Auftritte von April bis Oktober. Klar habe ich einen Plan B, ich werde an sämtlichen TV-Shows teilnehmen, die es gibt: "Bauer sucht Frau", "Temptation Island", "Promi Big Brother", "Das große Promibacken" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (lacht). Das ist natürlich ein Scherz! Nein, ich habe keinen Plan B, komme aber gut mit der aktuellen Situation klar. Außerdem gefällt es mir ganz gut, Zeit für meine Familie, meine Freunde und für mich zu haben.

Sie haben angekündigt, im Jahr 2020 keine Auftritte mehr wahrzunehmen. Ist dieses Jahr dann wie ein Sabbatical für Sie? Haben Sie noch bestimmte Pläne für 2020?

Krause: Ja, genau, ich habe mein Sabbathalbjahr vorgezogen. Trotzdem waren wir kreativ und werden bald neue Musik veröffentlichen. Und irgendwann werden wir wieder feiern und viel Spaß haben.