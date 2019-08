Das sagen sie zum Liebes-Aus Benjamin Boyce und Kate Merlan: "Sommerhaus der Stars"-Paar getrennt

Im RTL-Interview deutet Merlan zudem an, dass sich ihr Ex bereits wieder umschaue, was sie so kurz nach einer Beziehung nicht könne. Dazu will sich der ehemalige Sänger der Boyband Caught in the Act ("Love is everywhere") nicht äußern. Doch er erklärte weiter: "Das passt einfach nicht. Ich merke, dass die Zeit gekommen ist, dass ich nicht mehr glücklich bin. [...] Es ist Zeit, loszulassen".