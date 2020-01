KVR und E-Scooterverleiher stehen im Austausch

An dieser wird nun weiter gearbeitet. Ende Dezember trafen sich Stadt und E-Scooterverleiher im KVR. "Zu einzelnen Punkten wird derzeit an einer Weiterentwicklung der Selbstverpflichtungserklärung gearbeitet. Im ersten Quartal 2020 wird es einen weiteren Austausch mit den Anbietern geben", so Mayer. Eine Vergrößerung der E-Scooter im Innenstadtbereich sei aber "aus Gründen der Verkehrssicherheit" nicht möglich.