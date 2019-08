Das sagen ihre Mitstreiter Janine und Tobias bei "Promi Big Brother": Hat ihre Liebe eine Chance?

Umso gespannter zeigt sich derweil Eva Benetatou (27) bei der Frage, was am Ende stärker sein wird, sollten die zwei den Sieger unter sich ausmachen - Geld oder Liebe: "Ich denke nicht, dass die beiden, wenn sie am Ende im Finale stehen, sich die 100.000 Euro teilen werden. Wenn jeder 50.000 Euro bekommt, Hut ab, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube kaum, dass es so sein wird."