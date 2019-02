Das sagen ihre Follower Darum gibt Angela Merkel ihre Facebook-Seite auf

"Heute ist der Tag, an dem ich Ihnen danken möchte für Ihre zahlreiche Unterstützung meiner Facebook-Seite", sagt Merkel - in einen blauen Blazer gekleidet - in die Kamera. "Sie wissen, dass ich nun nicht mehr CDU-Vorsitzende bin und deshalb werde ich meine Facebook-Seite schließen." Ihre Follower fordert die Politikerin aber auf, ihrer Arbeit weiter zu folgen "und zwar der Arbeit als Bundeskanzlerin". Sie verwies dabei auf die Facebook-Seite der Bundesregierung und auf ihren Instagram-Account, bevor sie sich noch einmal bei ihren Facebook-Fans bedankte.