Das sagen die Deutschen dazu 30 Jahre World Wide Web: Es geht nicht mehr ohne Internet

Happy Birthday! Das World Wide Web, das viele Menschen mit dem gesamten Internet gleichsetzen, feiert am 12. März 2019 runden Geburtstag. Der Informatiker Tim Berners-Lee (63) stellte vor genau 30 Jahren erstmals seine Idee für das World Wide Web am Forschungszentrum Cern in Genf vor, die das Surfen in der heutigen Form erst ermöglicht hat.