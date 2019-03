München/Rostock - TSV 1860 gegen Hansa Rostock – das klingt wie Bundesliga. An diesem Sonntag (13 Uhr, im AZ-Liveticker) treten beide Klubs jedoch in der Dritten Liga gegeneinander an. Gibt es einen Sieger, kann dieser zumindest vorsichtig nochmal nach oben schauen. Der Verlierer wäre dagegen längst nicht aus dem Gröbsten raus.