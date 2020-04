Für die Fugen gilt: "Vermischen Sie ein Päckchen Backpulver mit Wasser, sodass eine streichfähige Masse entsteht. Tragen Sie diese auf die Fugen auf und lassen es eine Stunde einwirken. Anschließend mit klarem Wasser abwischen."

Mit Gallseife und Geduld an die Abzugshaube

"Verabschieden Sie sich ein für allemal vom Fettfilm auf Ihrer Abzugshaube – und das ohne hartnäckige Chemiekeulen", sagen die Experten von Helpling. So geht es: "Geben Sie ein paar Tropfen Gallseife auf einen feuchten Schwamm und erzeugen Sie Schaum, indem Sie den Schwamm kurz zusammendrücken."

Dann soll man den Schaum großzügig auf dem Edelstahl verteilen und eine Stunde einwirken lassen. "Da die Seife die Fettmoleküle aufspaltet, können Sie die Ablagerungen später leicht mit einem feuchten Tuch entfernen. Danach alles trocken polieren."

Backofen putzen: Salz und Kupfertuch

Krusten von ausgelaufenem Käse, Eingebranntes, Fettspritzer: Wir muten unserem Ofen über die Monate ziemlich viel zu. So geht der Schmutz wieder weg: "Streuen Sie großzügig Salz auf die Verkrustungen und erhitzen den Ofen auf 50 Grad. Anschließend können Sie ihn mit einem feuchten Baumwolltuch auswischen", so der Helpling-Tipp.

Ein zweiter Rat: "Benutzen Sie ein Kupfertuch zur Entfernung von Eingebranntem." Es schmirgele Schmutz weg, hinterlasse aber keine Kratzer, da das Kupfer weicher als die Ofen-Beschichtung sei. Es kann gewaschen und wiederverwendet werden.

Saubere Mikrowelle? Mit Wasser und Zitrone

In der Mikrowelle bleiben so manche Essensreste liegen oder auch Spritzer von Soßen und Suppen. Der Tipp zum Reinigen: "Stellen Sie ein Glas Wasser vermischt mit dem Saft einer Zitrone für fünf Minuten auf höchster Stufe in die Mikrowelle."

Dadurch verdampft das Zitronenwasser und die Säure weiche Fettablagerungen und Schmutz auf. Anschließend lediglich mit einem feuchten Tuch nachwischen, so Helpling.

Gardinen waschen: Natron hilft

Nach den Fenstern sind auch die Gardinen dran. "Natron, auch bekannt als Backpulver, ist hier die beste Allzweckwaffe", teilt Helpling mit. "Geben Sie pro Gardine ein Päckchen davon in eine Schüssel mit kaltem Wasser und lassen die Vorhänge über Nacht darin einweichen."

Anschließend sollte man sie im Schonwaschprogramm mit geringer Schleuderzahl waschen. "Hängen Sie die Gardinen noch feucht auf, das erspart Ihnen das Bügeln des feinen Stoffes."

Was in der Corona-Krise jetzt noch wichtiger ist

Im Moment verbringen wir gezwungenermaßen viel Zeit zuhause – plötzlich fällt manchem auf, wie schmutzig alles ist. Es ist höchste Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Doch wieso pflegen wir eigentlich den Brauch des Frühjahrsputzes? Und was ist dieses Jahr noch wichtiger als sonst? Ein Überblick...

Sinn: "Ein sauberes Heim ist immer wichtig, für Allergiker und abwehrgeschwächte Personen sowieso, aber auch für Gesunde", sagt Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. An den Staub können sich seinen Angaben nach Giftstoffe und Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien heften. Wegen der Corona-Pandemie sei es zurzeit besonders wichtig, Türgriffe und häufig angefasste Oberflächen regelmäßig abzuwischen und täglich zu lüften. "Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass man beim Lüften etwa Viren von außen in die Wohnung trüge, im Gegenteil, das Lüften hilft, eventuell beim Niesen freigewordene Viren gleich nach draußen abzutransportieren, bevor sich andere im Haushalt anstecken", sagt der Umwelthygieniker.



