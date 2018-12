Das rät die Stil-Expertin Gut angezogen ins Jahr 2019: Das perfekte Silvester-Outfit

"Und was macht ihr so an Silvester?" - eine Frage, die zum Jahresende hin jedes Smalltalk-Gespräch dominiert. Meist locken zahlreiche Events und Partys. Hat man sich einmal entschieden, steht schon die nächste Frage im Raum: "Wie kleide ich mich, um den Jahreswechsel stilvoll zu feiern?" Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat die Stylistin und Persönlichkeitsberaterin Caroline Fischer ihre persönlichen Profi-Tipps zum perfekten Silvester-Outfits verraten.