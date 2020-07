Besonders gefragt ist der Urlaub in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Pensionen – vor allem auf dem Land. Im Allgäu sei auch der Urlaub auf dem Bauernhof gerade besonders beliebt, so Kaufmann, und es gebe nur noch wenige Kapazitäten.

Spezielles ADAC-Angebot: "Bayerische Weltreise"

Man hoffe daher, in diesem Jahr die Reisesaison vielleicht bis in den Oktober ausweiten zu können – wenn es zu keiner zweiten Welle der Corona-Infektionen kommt. Für Urlauber, die von der Fernreise träumen, aber dieses Jahr lieber in der Region bleiben wollen, hat der ADAC ein Reiseangebot: eine "bayerische Weltreise".

In zwei Wochen sollen Urlauber durch den Freistaat reisen und dabei Attraktionen besichtigen, die sich zwar in Bayern befinden, aber an bekannte Reiseziele weltweit erinnern – der ADAC zumindest glaubt, dass das so funktioniert. Und schickt seine Kunden zum Beispiel an den Schrecksee in Bad Hindelang, der einem Vulkan in Costa Rica ähneln soll, und es wird ein Trip zum Schloss Herrenchiemsee vorgeschlagen, welches als die kleine Schwester Versailles gilt.

Auch der Königssee und die Almbachklamm im Berchtesgadener Land sind Teil der bayerischen Weltreise, die im ADAC-Reisebüro gebucht werden kann. Doch auch ohne Weltreise: Bayern liegt als Urlaubsland dieses Jahr im Trend.

Wer seinen Urlaub noch plant, sollte sich also beeilen, gut planen und vielleicht auch einmal abseits der bekannten Regionen Ferien machen – heuer ist dazu eine gute Gelegenheit.

Gut vorbereitet: Reisetipps für die Fahrt

Eine Autofahrt will gut vorbereitet sein: Das gilt in diesem Jahr sogar noch mehr als sonst. Wer eine längere Fahrt – vielleicht sogar ins Ausland – plant, sollte die folgenden Reisetipps beachten.

Die Reise von Anfang an gut vorbereiten und auch bei nur kurzen Strecken lieber vor der Fahrt auf eine Landkarte schauen. Das ist besser, als sich während der Autofahrt lediglich auf das Navigationssystem zu verlassen.

Das Auto für die Fahrt bereitmachen: Den Ölstand und die Flüssigkeiten prüfen und gegebenenfalls die Autoreifen noch einmal gut aufpumpen. Kontrollieren, dass das Licht gut funktioniert. Auch sollte man überprüfen, dass das Warndreieck und der Verbandskasten vorhanden und auf dem neuesten Stand sind.

Die Fahrt mit genug Proviant planen. Wer mit Kindern in den Urlaub fährt, sollte auf jeden Fall ein paar Spiele mitnehmen und genug Pausen einlegen.

Nicht nur für die Hin-, sondern auch für sie Rückreise planen: Kommt es zum Beispiel an den Grenzen zu Kontrollen wegen Corona, sollte man vielleicht auf einer anderen Strecke zurückfahren.

Im Urlaubsland selbst auch während des Urlaubs immer über die aktuelle Corona-Situation informiert bleiben und die Reisepläne gegebenenfalls anpassen.

Ausflugsticker: Urlaub, wo wenig los ist

Um die Besucherströme in den touristischen Hotspots diesen Sommer etwas einzudämmen, hat die Staatsregierung eine besondere Website eingerichtet: den Ausflugsticker. Hier sind verschiedene Ausflugstipps in Oberbayern aufgelistet, oft steht auch dabei, wie viel dort gerade los ist.

So sollen Urlauber von den überfülltesten Zielen ferngehalten werden, und auch etwas unbekanntere Regionen und Angebote entdecken. Dazu wird über Hygienevorschriften und Verhaltensregeln für Besucher informiert

Die Webseite verlinkt auch die Internetseiten von den Regionen und Städten. Dort wird unter anderem auch über die aktuelle Corona-Infektionsgefahr informiert. Ausflugsticker für Oberbayern unter: www.oberbayern.de/ausflugs-ticker.

