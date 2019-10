Das Quartett, Tatort, Sherlock, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett: Der lange Schatten des Todes

Am Leipziger Elsterbecken wird die Leiche des ehemaligen Bäckers Franko Bleich entdeckt. Vermutlich sollte sie im Fluss landen, doch der Täter wurde gestört. Einsatz für "Das Quartett". Maike Riem (Anja Kling) und ihr Team ermitteln im familiären Umfeld und in der Nachbarschaft des Ermordeten. Eine seltsame Wendung nimmt der Fall, als die Polizisten herausfinden, dass Bleich vor fünf Jahren in einen tödlichen Autounfall verwickelt war. Was hat der alte Fall mit Bleichs Tod zu tun?