Das plant er jetzt "Empire"-Star Terrence Howard: "Ich bin fertig mit der Schauspielerei"

Und was plant Terrence Howard nun? "Ich konzentriere mich einfach darauf, die Wahrheit in die Welt zu bringen", erklärte er, offenbar ohne näher darauf einzugehen, was dies bedeute. Der Schauspieler wirkte im Laufe seiner Karriere in Filmen wie "Iron Man", "The Best Man - Hochzeit mit Hindernissen", "Der Butler" oder "Hustle & Flow" mit. Besonders nahe wird ihm aber wohl der Abschied von seinen "Empire"-Co-Stars gehen: "Ich liebe die Darsteller. Ich werde sie und die Crew sehr vermissen."