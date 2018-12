Das perfekte Outfit für Silvester? Sandra Kuhn: "Brautkleider auf Events sind momentan angesagt"

Silvester steht vor der Tür und damit stellt sich für viele wohl auch die Frage, was man zu dem feierlichen Anlass anziehen kann. "Explosiv"-Moderatorin Sandra Kuhn (37, "Blood Road") scheint sich bereits für ein Outfit entschieden zu haben. Zumindest postet sie in letzter Zeit immer wieder Fotos von sich in stylischen Roben, die an Brautkleider erinnern. Der Nachrichtenagentur spot on news verrät sie ihren Fashion-Tipp: "Momentan sehe ich viele Frauen auf Events in weißen Kleidern, die an Brautkleider erinnern. Das ist echt angesagt."