Das passierte in Folge vier "Promi Big Brother": Viele Tränen und noch mehr Zoff

Klar, dass Sophia Vegas genervt ist. Mit TV-Sternchen Chethrin Schulze (26) und YouTuberin Katja Krasavice (22) zog sie sich zurück und sprach über die üble Stimmung auf der "Baustelle". In der Abgeschiedenheit des Bauwagens lästerten die Drei drauflos: "Die Situation mit der Wollny. Ich habe mich so ausgeliefert gefühlt", sagte Sophia mit zitternder Stimme. "Sie fragt noch nicht mal nach den Hintergründen. Sie versucht noch nicht mal, zu verstehen. Für sie ist alles nur Marketing. Für sie ist überhaupt nicht real, was wir hier leisten. Sie soll sich nicht in mein wundervolles Leben einmischen und sich mit ihrem Scheiß-Leben heraushalten. Ich glaube, die ist abgrundtief unglücklich", so Vegas.