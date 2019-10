Das passiert mit Fred Andrews Neue Staffel "Riverdale": Emotionaler Abschied von Luke Perry

Das passiert mit Fred Andrews

Bereits in den ersten Minuten der Folge erhält Archie Andrews (KJ Apa, 22) via Telefon die Nachricht vom Tod seines Vaters. Archie und seine zurückgekehrte Mutter Mary Andrews (Molly Ringwald, 51) erfahren, dass sein Vater bei einem Autounfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen ist. Da der Unfall nicht in Riverdale passiert ist und der US-Unabhängigkeitstag bevorsteht, kann Freds Leichnam aber erst nach dem 4. Juli nach Hause gebracht werden. Archie fasst aber den Entschluss, seinen Vater selbst nach Hause zu holen.