Das Paar will heiraten Neue Verlobungsfotos von J.Lo und A-Rod: Ist das alles gestellt?

Alles wird festgehalten

J.Lo veröffentlichte gleich eine Bilderstrecke - wie praktisch, dass der Fotograf offenbar live dabei war. Auf dem ersten Foto ist der Kniefall von A-Rod zu sehen, dann der Moment, in dem er ihr den Ring an den Finger steckt, der Kuss, der alles besiegelt sowie die innige Umarmung danach. Die Sängerin wirkt in der Tat überrascht auf den Fotos am Strand. Hat sie den Fotografen womöglich nicht gesehen? Oder sind diese Bilder nachträglich für die Öffentlichkeit inszeniert worden? Darüber können ihre Fans vorerst nur spekulieren. Traumhaft schön sind die Aufnahmen allemal.