Diese thematisiert sie auch in ihren Büchern, drei an der Zahl sowie ein Sammelband, die Titel wie "Platt is nich uncool" und "Mien Tung is keen Flokati" tragen. Seit 2000 schreibt und spricht sie für die Radioglosse "Hör mal 'n beten to" ("Hör mal ein bisschen zu") des Norddeutschen Hörfunks.