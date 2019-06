Das neue Lascana-Werbegesicht Jasmine Sanders: Der neue Shooting-Star der Fashion-Szene

Sie genieße es sehr, mit ihren Fans zu kommunizieren. Früher sei das für Models unmöglich gewesen. "Jetzt kann ich alle an meiner Arbeit teilhaben lassen und bekomme sofort Feedback", freut sich Sanders. Für Lascana ließ sich die 27-Jährige in sexy Dessous und Bademode ablichten. An ihrem Traumkörper arbeitet Sanders hart. Mit ihrem Personaltrainer Kirk trainiere sie regelmäßig in New York. Auch wenn ihr Terminplan oft sehr hektisch sei, versuche sie immer wieder, verschiedene Workouts miteinander zu kombinieren. "Ich liebe es, mit meinem Hund zu joggen oder mit Freunden zu wandern. So kann ich mit ihnen Zeit verbringen und tue auch noch etwas für meine Gesundheit."