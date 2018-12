Das Netz ist begeistert Häme für Ryan Reynolds: Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal legen nach

"Genug gesagt"

Sowohl Gyllenhaal als auch Jackman veröffentlichten das Foto ebenfalls - allerdings wurde es vom bekannten Fan-Künstler "Bosslogic" etwas angepasst. Denn Reynolds trägt nun seine Deadpool-Maske und hält Zuckerstangen in den Händen. Jackman ist mit der Frisur und den Klingen von Wolverine abgebildet, während Gyllenhaals Kopf unter etwas steckt, was wohl auf seine Rolle in "Bubble Boy" (2001) hindeuten soll, in der er in einer Plastikkugel zu sehen war. Sein Kommentar dazu: "Ehrlich gesagt, es ist wirklich schwer, in diesem Ding zu atmen." Jackman meint schlicht: "Genug gesagt."