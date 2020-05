Das nächste Schnäppchen Kylie Jenner kauft Grundstück für 15 Millionen Dollar

Nachdem Kylie Jenner (22) erst kürzlich für läppische 36,5 Millionen US-Dollar (rund 34 Mio. Euro) eine Villa im exklusiven Wohnviertel Holmby Hills in Los Angeles erstanden hatte, machte sie jetzt das nächste "Schnäppchen": Wie das Online-Portal "Dirt" berichtet, riss sich die Kosmetik-Magnatin für stolze 15 Millionen Dollar (ca. 14. Mio. Euro) ein riesiges Hanggrundstück nahe ihrer Heimat Hidden Hills in Kalifornien unter den Nagel - und zahlte angeblich sogar in bar.