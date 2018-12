Das muss man beachten Zu Besuch bei der Familie: Benimmregeln für das Weihnachtsfest

Wo könnte man am besten beginnen als am Anfang. Gleich bei der Begrüßung an der Haustür kann man einen ersten guten Eindruck hinterlassen, indem man schlicht und ergreifend pünktlich ist. Nicht umsonst heißt es "Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige". Wenn Oma mit einem köstlichen Festtagsessen aufwartet, sollte das auch heiß verzehrt werden. Müssen alle auf die letzten Ankömmlinge warten, ist die Stimmung gleich zu Beginn schon im Keller.