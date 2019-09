Das muss man beachten Der angesagte One-Shoulder-Style: So präsentiert man ihn stilsicher

Wieso stilvoll die kalte Schulter zeigen?

One-Shoulder-Shirts und -Kleider sind immer ein Hingucker. Sie sind wie geschaffen für vielversprechende Begegnungen: Partys, Bälle und private Events - denn sie fallen auf. Der One-Shoulder-Look der Achtziger, wiederbelebt von Designern wie Oscar de la Renta und Isabel Marant, ist ebenso nostalgisch wie extravagant. Er spielt mit allem, was asymmetrische Looks zu bieten haben: Rüschen, Biesen und Wasserfallkragen, Fransen, Korsagen und Cut-outs. Ob figurnah, drapiert oder exklusiv designt: In jedem Fall verheißen das One-Shoulder-Top und -Kleid Lebensfreude und sind hinreißend schön.