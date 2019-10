Das Multitalent im Interview Barbara Becker: "Ich habe mich nie als die 'Ex von' gesehen"

Sie sind schon längst nicht mehr nur "die Ex von..." Wie wichtig war es für Sie, eine eigene, erfolgreiche Karriere zu starten?

Becker: Ich habe mich nie ausschließlich als die "Ex von" gesehen. Ich bin eine selbstständige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und schon immer angepackt hat. Natürlich freut es mich, mich beruflich so entfalten zu können und das tun zu können, was ich liebe.