Das Multitalent aus London Emmy-Abräumerin und "Bond"-Hoffnung: Wer ist Phoebe Waller-Bridge?

Vielseitig und innovativ

Musikalisch ist sie bislang zwar (noch) nicht in Erscheinung getreten, dafür konnte sie quasi im Alleingang eine der innovativsten Serien der vergangenen Jahre aus dem Boden stampfen. Beweisstück A sind die drei Emmys, die sie am Sonntagabend in Los Angeles für ihre Serie "Fleabag" überreicht bekam. Zuerst ersann und schrieb sie die Geschichte der Comedy ("Bestes Drehbuch"), dann verwandelte sie sie in eine von Fans und Kritikern geliebte Serie ("Beste Comedy-Serie"), und zu guter Letzt verkörperte sie darin auch noch die schauspielerisch anspruchsvolle Rolle der psychisch labilen Titelfigur ("Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie").