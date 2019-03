Feiertage

Im Januar hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Auch Thüringen hat einen neuen gesetzlichen Feiertag eingeführt – und zwar den Weltkindertag am 20. September. Damit gibt es in dem Bundesland nun elf Feiertage. In Bayern sind es ohnehin 13.

Sommerzeit

In den EU-Staaten werden seit 1996 am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die Uhren jeweils eine Stunde umgestellt. In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980. Heißt: In diesem Jahr werden die Uhren am 31. März um zwei Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt.

Mindestlohn auf dem Bau

Für Beschäftigte im Baugewerbe erhöht sich ab heute der Mindestlohn. Arbeiter der Lohngruppe 1 erhalten nun 12,20 Euro statt wie bisher 11,75 Euro pro Stunde. Facharbeiter (Lohngruppe 2) bekommen in Westdeutschland 15,20 Euro beziehungsweise 15,05 Euro (Osten). Bisher lag der Mindestlohn für sie bei 14,95 Euro beziehungsweise 14,80 Euro.

Gebäudereiniger, Dachdecker und Mitarbeiter des Baugewerbes hatten bereits Anfang 2018 höhere Mindestlöhne bekommen. Diese waren von den Tarifparteien Ende 2017 ausgehandelt worden und galten seit 1. Januar 2018. Zudem wurde die Erhöhung zum 1. März 2019 beschlossen.

Die "Handwerkszeitung" schreibt: "Die Mindestlöhne sind allgemeinverbindlich und gelten für alle gewerblichen Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob die Arbeitgeber tariflich gebunden sind oder nicht." Nicht davon erfasst seien jedoch jugendliche Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbildung sowie gewerbliches Reinigungspersonal, das für Reinigungsarbeiten in Verwaltungs- und Sozialräumen des Betriebes beschäftigt sei.