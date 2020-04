Das müssen Sie wissen Empfehlung zur Maske: DIY-Anleitung und Pflege-Tipps zum Mundschutz

Anleitung 1: Das Einsteiger-Modell

Für diesen Mundschutz benötigt man zwei Stoffstücke, die jeweils 17 x 22 Zentimeter groß sind, zwei Gummibänder mit einer Länge von 32 Zentimeter, eine Sicherheitsnadel und eine Nähmaschine. Sollte keine Nähmaschine vorhanden sein, funktionieren auch Nadel und Faden. Die Stoffstücke legt man übereinander, die "schönen" Seiten (die man am Ende sieht) sind dabei innen. Die Stoffe an den langen Seiten zusammennähen und umstülpen. Nun an den kurzen Seiten circa einen halben Zentimeter nach Innen einschlagen. Markieren Sie an den kürzeren Seiten von oben und von unten bei jeweils sieben Zentimetern die Stellen, an denen Sie später die Bänder anbringen. Schlagen Sie hier Falten ein und nähen Sie diese so an, dass ein Tunnel rechts und links für die Bänder entsteht.