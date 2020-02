Das Model im Interview Stefanie Giesinger: Das ist ihr größter Beauty-Tipp

Schönheit ist ihr Beruf: Model und Influencerin Stefanie Giesinger (23) weiß sich in Szene zu setzen. Das bewies sie nun einmal mehr bei der Eröffnung der L'Oréal Paris Bar "Room No. 311" im Rahmen der Berlinale. "Ich liebe es, mit Make-up zu experimentieren und jeden Tag ein bisschen anders auszusehen", erklärt die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2014. Doch auch das Model hat mit Selbstzweifeln zu kämpfen, wie es unlängst auf Instagram erklärte.