Das Model im Interview Monica Ivancan: Will sie noch mal Mutter werden?

Welche Sportarten machen Sie selbst noch neben Pilates?

Ivancan: Ich wandere sehr gerne und liebe noch Yoga und Boxen. Für jede Laune eine Sportart. Müsste ich mich aber für eine Sportart entscheiden, wäre es sicherlich Pilates.

Für Sie ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Was gehört neben der Bewegung noch dazu?

Ivancan: Eindeutig spielt die Ernährung eine große Rolle, Ruhezeiten für den Körper, ein gutes soziales Umfeld und immer auch was für den Geist tun. Momentan nehme ich an einem italienischen Kurs teil. Ich habe mir vorgenommen, dass ich 105 Jahre alt werde und bis dahin jedes Jahr etwas Neues dazulerne. Egal was. (lacht)

Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen Sie unter Stress geraten?

Ivancan: Ich habe gelernt, dass richtiges Atmen sehr gut helfen kann. Manchmal länger aus als ein. Hat schon manchen Ärger zuhause vermieden. (lacht)

Sie waren die allererste "Bachelorette". Haben Sie die letzte Staffel der Kuppelshow verfolgt und was denken Sie heute über das Format?

Ivancan: Das habe ich leider nicht. Aber ich denke, es ist nach wie vor ein sehr gutes Unterhaltungsformat. Ich habe Freunde, die immer "Bachelor"-Abende veranstalten und die Sendungen schauen.

Welches TV-Format würde Sie heute reizen?

Ivancan: Ich mag Reality-Formate sehr, aber tendiere eher zu "Global Gladiators" als zu "Promi Big Brother". Außerdem stehe ich auf Beziehungsformate. Ich glaube, es gibt viele Tipps und Tricks, wie Paare glücklich zusammenbleiben können, wenn die rosarote Brille erst einmal abgesetzt ist, quasi "After Bachelor und Love Island". (lacht)

Können Sie sich vorstellen, noch mal Mutter zu werden?

Ivancan: Wenn ich vor einem halben Jahr gefragt worden wäre, hätte ich geantwortet: Auf keinen Fall!! Wenn ich heute ein Baby sehe, dann bekomme ich ganz weiche Knie und seufze nur: ooohhh wie süß! Also wer weiß!!