Das Model im Interview Kim Hnizdo verrät ihre Beauty-Tricks

2016 gewann Kim Hnizdo (22) die elfte Staffel von "Germany's next Topmodel". Anders als viele ihrer Vorgängerinnen arbeitet die 22-Jährige auch nach ihrem Sieg erfolgreich als Model. Zuletzt lief sie bei der Berlin Fashion Week über den Laufsteg. Auch auf dem roten Teppich ist die 1,75m große Blondine ein gern gesehener Gast. Am vergangenen Freitag feierte sie mit vielen anderen Stars das zehnjährige Jubiläum des Kosmetikunternehmens LuxusLashes in Wien. Auf welche Beauty-Hilfsmittelchen Hnizdo nicht verzichten kann und was sie selbst an sich am schönsten findet, verrät sie im Interview mit spot on news.