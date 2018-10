Das Model im Interview Kim Hnizdo: Das sind ihre Must-haves für den Herbst

Keine Frage, in Sachen Mode kennt sich Kim Hnizdo (22) bestens aus. Die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin der elften Staffel arbeitet erfolgreich als Model und kennt die aktuellen Trends. Auf welche Must-haves Fashionistas im Herbst jetzt unbedingt setzen sollten und wo die 22-Jährige selbst am liebsten einkauft, verrät Hnizdo am Rande der Dustmann-Store-Eröffnung in Dortmund.