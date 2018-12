Das Markenzeichen der Band Smiley-Diebstahl! Nirvana verklagt Marc Jacobs

Die Markenzeichen anderer für sich zu beanspruchen, nimmt in der Regel kein gutes Ende! Damit sieht sich nun auch Designer Marc Jacobs (55) konfrontiert. Wie "TMZ" berichtet, ist der Modemacher von Nirvana ("Smells Like Teen Spirit") - die Band des verstorbenen Musikers Kurt Cobain (1967 - 1994) - verklagt worden, weil er für mehrere Entwürfe einer Kollektion namens "Bootleg Redux Grunge" den legendären gelben Smiley der Gruppe in etwas abgewandelter Form verwendet haben soll.