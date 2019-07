Hitzerekord: Abkühlung für Büroangestellte

War in der Innenstadt überhaupt noch was los?

Ich war in der Mittagspause dort und die war fast wie leer gefegt. Ich habe den Rathaus-Mitarbeitern dann um 15 Uhr freigegeben.

Wie heiß war es in den Büros?

Zum Teil 33 Grad.

Haben Sie keine Klimaanlage?

Nein, weil wir die eigentlich nicht benötigen. Außer an solchen Tagen.

Sie haben den Mitarbeitern freigegeben, waren selber aber noch länger im Büro. Wie haben Sie sich zumindest am Abend abgekühlt?

Ich bin nach Hause gefahren und habe erstmal viel Wasser getrunken, Eis gegessen und die Beine hochgelegt. Gegen 23 Uhr konnte man raus auf die Terrasse.

Werbeeffekt durch Temperaturrekord

Hätten Sie mit so hohen Temperaturen gerechnet?

Nein, damit hat wohl niemand gerechnet. Ich auch nicht. Im Halbstundentakt hat sich die Temperatur gesteigert. Ich gehe davon aus, dass 42,6 Grad ein längerer Rekordwert bleibt.

Sind Sie gern Rekordhalter?

Für uns ist das auch ein kleiner Werbeeffekt. Lingen ist in aller Munde. Ich sage gern: Wir sind das Mallorca des Nordens. Wir hatten auch im vergangenen Jahr schon höhere Temperaturen.

Woran liegt das?

Wir gehören von der Topografie her zur niedersächsischen Tiefebene. Die Sahara-Winde kommen gerade aus dem Süden, auf der anderen Seite haben wir Ostwinde. Die treffen fast genau in Lingen aufeinander. So extrem war es aber noch nie.

Dem Klimawandel als Stadt entgegensteuern

Macht es nicht auch nachdenklich, dass der Werbeeffekt vom Klimawandel herrührt?

Der Klimawandel ist da. Die Frage für uns lautet: Wie kann man ihm in der Stadt gegensteuern?

Was sind Ihre Ideen?

Wir haben viele Einfamilienhäuser. Wir wollen zum Beispiel die Steingärten bei Neuvorhaben verbieten. Ebenso bewusst auf Dinge setzen, die wir vor Ort machen können: Gründächer, den ÖPNV ausbauen, E-Mobilität. Das sind alles Dinge, die schon länger auf unserer Agenda stehen und jetzt noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Und zum Schluss: Wenn Sie sich eine Temperatur wünschen dürften, welche wäre das?

Die ist deutlich geringer: zwischen 25 und 28 Grad. Das liebe ich am meisten, da kann man auch noch aktiv sein.

Die Hitzewelle soll abklingen

Nach den Hitzetagen kommt leichte Abkühlung. Ab diesem Samstag sei die große Hitzewelle vorbei, sagt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Am Wochenende drohen aber Unwetter: Der DWD hält Überflutungen und Hagel für möglich.

Die gute Nachricht: Hoch "Yvonne" wandert nach Skandinavien ab und macht Platz für das Tiefdruckgebiet "Vincent". Das bringt statt Sahara-Hitze feuchte und kühlere Atlantikluft.

