Das Mädchen aus dem Totenmoor, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:05 Uhr, MDR: Tatort: Einsatz in Leipzig

In Leipzig werden in regelmäßigen Abständen Banken überfallen und von drei Personen ausgeraubt. Sie gehen so geschickt vor, dass die Vermutung nahe liegt, sie hätten einen Informanten bei der Polizei. Um herauszufinden, wer der Maulwurf ist, werden Kommissar Ehrlicher (Peter Sodann) und sein Assistent Kain (Bernd Michael Lade) aus Dresden hinzugerufen, um sich unauffällig unter den Kollegen umzuhören. Durch ein falsch geleitetes Fax wissen jedoch alle bereits von der Geheimaktion. Sie sträuben sich gegen die Unterstellung, sie würden mit Verbrechern zusammenarbeiten, und schneiden daher die Dresdener Kommissare.