Das macht den Unterschied Tafel-, Quellwasser und Co.: Diese Wasserarten gibt es

Quellwasser

Wie der Name schon sagt, muss dieses Wasser seinen Ursprung in einer sprichwörtlichen Quelle haben. Es hat jedoch weniger strenge gesetzliche Anforderungen zu erfüllen als natürliches Mineralwasser. Denn obwohl Quellwasser nach absoluter Reinheit klingt, muss die Quelle laut Verbraucherzentrale nicht vor Verunreinigungen geschützt sein. Trinkwasserqualität sollte es aber in jedem Fall haben.