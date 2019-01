"Das Licht" erscheint am 28.1. Mit T.C. Boyle auf LSD-Trip: So ist das neue Buch des Star-Autors

Darum geht's in "Das Licht"

Boyle lässt in seinem Roman den wissenschaftlichen Assistenten Fitz und seine Frau Joanie als Hauptfiguren auftreten. Anfang der 1960er Jahre stößt Fitz in Harvard zum inneren Kreis um den bereits berühmten Psychologen Timothy Leary. Um eine mögliche therapeutische Wirkung von LSD zu erforschen, lädt er zu regelmäßigen Sessions in sein Haus, wo er und seine Studenten das Mittel - damals noch legal - einnehmen. Fitz und Joanie sind schnell fasziniert von der Wirkung der Droge und der neuen Gemeinschaft, von der sie nun ein Teil sind.