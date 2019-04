Das letzte Wiegen naht "The Biggest Loser": So hat Finalist Michael seine Kilos verloren

Am 28. April steigt das große Finale von "The Biggest Loser". Kandidat Michael (49) hat es nach vielen Wochen des harten Trainings und einer radikalen Ernährungsumstellung in die letzte Folge der zehnten Staffel der Sat.1-Show geschafft. Mit 151,1 Kilo war der Finalist aus Recklinghausen an den Start gegangen, im Halbfinale konnte er bereits stolz verkünden, dass er rund 62 Kilo abgenommen hat. Den Erfolg hat er vor allem den Erfahrungen im Camp zu verdanken.