Das Leder rollt wieder Die Bundesliga läuft wieder an: So sehen Sie die Spiele

Anpfiff zum Bundesliga-Neustart: Nach mehreren Wochen der Corona-Zwangspause wird an diesem Wochenende der Spielbetrieb endlich wieder aufgenommen - und Fans bekommen einige mögliche Kracher zu sehen. Eines der Auftaktspiele - am Samstag, den 16. Mai 2020, ab 15:30 Uhr - ist etwa das Revierderby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. RB Leipzig empfängt unterdessen zur gleichen Zeit den SC Freiburg und der FC Bayern München ist am Sonntag, ab 18:00 Uhr, beim 1. FC Union Berlin zu Gast.